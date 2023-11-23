«Трактор» за 3,5 минуты забил 3 шайбы, но не смог прервать победную серию «Магнитки»

В Магнитогорске «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» – 6:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча двух южноуральских клубов была третьей в текущем сезоне, и в первых двух победы одержали челябинцы.

Но сегодня игра у «черно-белых» явно не заладилась. «Проснулись» гости лишь под конец матча.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте встречи. Никита Михайлис выиграл борьбу у борта, скинул шайбу Алексею Маклюкову, а тот перевел на Робина Пресса. Швед чуть продвинулся вперед и щелчком отправил шайбу в дальнюю девятку – 1:0.

На 11-й минуте все тот же Михайлис убежал в быструю атаку, скинул шайбу направо Александру Петунину, тот пасовал в центр Даниле Юрову, и магнитогорец оказался один на один с Никитой Подскребалиным – у голкипера гостей не было шансов – 2:0.

Во втором периоде челябинцы по-прежнему пытались атаковать, а хозяева – продолжили забивать. На 24-й минуте Денис Зернов отдал пас к воротам, там шайбу подхватил Никита Михайлис, прострелил на пятак, и от конька Александра Петунина она проскочила между щитков голкипера гостей в сетку – 3:0. После этого Подскребалина в воротах «Трактора» сменил Зак Фукале.

Но это не остановило хозяев. На 34-й минуте встречи Робин Пресс скинул шайбу на пятачок, и Никите Михайлису не оставалось ничего, кроме как подставить клюшку – 4:0 в пользу «Магнитки».

На 45-й минуте хозяева делают отрыв еще больше, и участие в этом вновь принимает Никита Михайлис. Именно он первым успевает к отскочившей от борта шайбе, переправляет ее Даниле Юрову, а уже тот отправляет шайбу на пятак, где Александр Петунин в одно касание отправляет ее в ворота – 5:0.

Лишь за пять с небольшим минут челябинцы как будто выходят из спячки. На 55-й минуте Сергей Калинин отдает пас на синюю линию, Мэдисон Боуи выдерживает паузу и мощно бьет по воротам – 1:5.

Проходит полторы минуты, и «черно-белые» вновь убегают в атаку. Сергей Телегин от синей линии бьет по воротам, голкипер магнитогорцев блокирует удар, но первым у шайбы оказывает Виталий Кравцов, и на сей раз пробивает вратаря – 2:5.

Не проходит и двух минут, как Антон Бурдасов отправляет шайбу на синюю линию, и вновь Мэдисон Боуи не оставляет шансов голкиперу хозяев – 3:5.

Практически сразу после этого Зак Фукале оставляет ворота, меняясь на шестого полевого игрока. Но это играет на пользу «Магнитки» – за 15 секунд до финальной сирены Александр Петунин устанавливает окончательный счет – 6:3. И снова не обходится без участия Никиты Михайлиса.

По итогам встречи Никита Михайлис записывает на свой счет 6 очков (1+5), Александр Петунин оформляет хет-трик, Мэдисон Боуи – дубль. А «Металлург» одерживает девятую победу подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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