24 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

24.11.2023, пятница
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11:00 Челябинск – Межрегиональная научная конференция «Междисциплинарная реабилитация (восстановление функции при неврологической, соматической и хирургической патологии), регламентирующие документы и практический опыт» (Гранд отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а)
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13:00 Челябинск – Церемония награждения по итогам участия Челябинской области в XIV Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (резиденция правительства региона, ул. Цвиллинга, 27)
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13:00 – 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» ко Дню матери в России (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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16:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню матери (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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17:00 Челябинск – Художник Владимир Витлиф проведет авторскую экскурсию по своей выставке «Пунктиром радости и грусти» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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17:00 Челябинск – Открытие ледового катка (первый сеанс массового катания – в 18:00) (Детский парк им. В.В. Терешковой)
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17:30 Челябинск – Праздничный вечер «Удивительные мамы» для семей с детьми ко Дню матери в России (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Студенческий бал (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 87, 2-й этаж)
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18:00 Челябинск – Концертная программа «Мамы, такие мамы» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 2а)
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18:00 Челябинск – Концертная программа к Дню матери (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)
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18:00 Челябинск – Праздничное мероприятие к Дню матери (ДК «Сокол», ул. Увельская 1-я, 1)
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18:00 Челябинск – Концертная программа к Дню матери (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3а)
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18:00 Челябинск – Начало международного турнира по муйтай. Главный бой вечера – поединок за титул чемпиона мира по версии WMC между челябинцем Хаялом Джаниевым и иранцем Моджтабой Таравати (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)
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18:00 Челябинск – Концерт «На песенной волне» в клубе «Лира» (Центр историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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