24 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Начало международного турнира по муйтай. Главный бой вечера – поединок за титул чемпиона мира по версии WMC между челябинцем Хаялом Джаниевым и иранцем Моджтабой Таравати (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)