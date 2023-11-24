В Челябинске подорожали билеты на новогодние представления

Самыми дорогими представлениями в Челябинске оказались ледовые шоу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, цены на посещение новогодних представлений выросли в среднем на 50 рублей. При этом минимальная стоимость билета начинается от 220 рублей, а на отдельных мероприятиях можно побывать по Пушкинской карте.

"️Следует отметить, что анализ сайтов учреждений культуры, а также электронных билетных площадок показал отсутствие свободных мест на отдельные представления. Так, билеты на балет «Щелкунчик» и кукольный спектакль «Морозко» уже раскуплены», – рассказали чиновники.

Но выбор представлений все еще достаточно велик. Так, областные аудиторы предлагают челябинцам оценить спектакли, запланированные к проведению во дворцах культуры (стоимость посещения от 350 до 500 рублей). Или проанализировать предложения таких учреждений, как детская филармония и зал органной и камерной музыки (стоимость от 300 до 400 рублей). Кроме того, новогодние елки будут организованы в детских игровых комнатах (стоимость от 100 до 1500 рублей).

Разумеется, у челябинцев с детьми будет возможность посетить гастрольные шоу. В этом сезоне билеты на них обойдутся в сумму от 350 до 1600 рублей.

Наконец, дороже всего обойдется посещение сказки на льду (от 600 до 2200 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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