Общественные инспекторы оценили экологические программы Магнитки

Общественные инспекторы убедились в эффективности экологических программ ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК с рабочим визитом побывали общественные инспекторы по охране окружающей среды. Делегация посетила три крупных промышленных объекта комбината, оценив природоохранную деятельность предприятия.

«В Магнитогорске восемь общественных инспекторов. Мы осуществляем контроль экологии городской среды, – отметил Эдуард Зуев, общественный инспектор федеральной службы по надзору в сфере природопользования Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. – Два года назад мы с коллегами решили объединить усилия. Создали общественную организацию и стали сотрудничать с Роспотребнадзором и управлением экологии».

Сопровождавший делегацию ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Данила Берегела пояснил, что общественные инспекторы по охране окружающей среды уполномочены Росприроднадзором на проведение проверки соблюдений требований природоохранного законодательства, в том числе и на промышленных предприятиях. С целью налаживания контакта и информирования общественных инспекторов, к которым с вопросами обращаются жители города, ММК организовал для них ознакомительную экскурсию по крупным природоохранным объектам, построенным на комбинате в соответствии с комплексным планом по Магнитогорску в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Первым объектом рабочего визита стала пятая аглофабрика – одна из самых современных в российской металлургической отрасли. Общественным инспекторам продемонстрировали работу современного оборудования и высокоэффективные природоохранные объекты. Каждая агломашина на фабрике оборудована сероулавливающей установкой и системой рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку всего объёма отходящих газов.

Кроме того, в комплексе природоохранных сооружений фабрики: одиннадцать аспирационных систем, улавливающих пыль, которая возвращается в производство агломерата; установка утилизации, полностью перерабатывающая образующийся шлам сероулавливающих агрегатов; система оборотного водоснабжения, обеспечивающая сбор, отвод и повторное использование сточных вод с промплощадки.

В результате строительства новой аглофабрики №5 и вывода из эксплуатации аглофабрики №4 в рамках аглоцеха выбросы пыли снизились в 2 раза, диоксида серы – в 4 раза, бенз(а)пирена – в 16 раз.

Следующим пунктом экскурсии стал кислородно-конвертерный цех, где гости ознакомились с работой новых газоочистных установок. Рассказали им и о внедренной в 2021 году системе распознавания и автоматической фиксации критических выбросов с помощью технологии машинного зрения и нейросети. Использование современных разработок и оборудования позволяет ММК снижать воздействие на окружающую среду Магнитогорска, способствует улучшению состояния рабочих мест и повышению технологической дисциплины работников. Кроме того, в результате строительства новых газоочистных установок ККЦ и ЭСПЦ совокупные выбросы пыли сократились на 800 тонн/год.

Общественные инспекторы признались, что впечатлены работой, которую проводит ММК с целью снижения вредного воздействия на экологию. За время экскурсии они убедились: сложные системы и фильтры, которые им показали, не просто установлены – они действительно работают.

«Сегодня в очередной раз побывали на ММК и увидели большие изменения, – прокомментировала Жанна Зоркина, представитель общественной инспекции по охране окружающей среды города Магнитогорска. – Все природоохранные проекты, реализуемые комбинатом, масштабны и важны для города».

После посещения электросталеплавильного цеха инспекторы встретились с руководителем лаборатории охраны окружающей среды ММК Андреем Черяпкиным. По результатам визита была достигнута договоренность о налаживании коммуникации между комбинатом и инспекторами по вопросам информирования населения о природоохранной деятельности ПАО «ММК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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