В пригороде Челябинска автобус с пассажирами улетел в кювет

ГАИ выясняет обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 24 ноября, в Копейске, на 6 километре автодороги «Челябинск – Октябрьское».

По предварительный данным, в 8:40 35-летняя автоледи за рулем «BMW X1» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №302.

После столкновения автобус и BMW съехали в кювет по разные стороны дороги. В результате ДТП травмы получила водитель автомобиля BMW. Пострадавших в ПАЗе нет, в момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 10 пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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