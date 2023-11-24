В Миассе объявили в розыск «колдуний», оставивших пенсионерку без 600 тысяч рублей

В Челябинской области полицейские разыскивают двух «целительниц», обманувших пенсионерку на 600 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на уловку двух «ведуний» попалась 68-летняя жительница Миасса.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что днем возле магазина в центре города к ней подошли две незнакомки и завели разговор о здоровье. Так как пенсионерка в силу возраста имела несколько хронических заболеваний, беседа сразу завязалась.

Женщины, используя распространенные техники эмоционального воздействия, сначала убедили пенсионерку в том, что она больна, а затем предложили чудесное исцеление прямо здесь и сейчас. Для этого нужно было провести ритуал с крупной денежной суммой. С собой у пенсионерки денег не оказалось, но она вспомнила, что недавно продала авто.

Вместе с «целительницами» она сняла с банковского счета 600 тысяч рублей и отдала для проведения ритуала. Беспокойства «пациентка» не испытывала, ведь ей обещали сразу по окончании магического действа деньги вернуть. Вся церемония проходила на улице. Совершив «магические действия по исцелению», женщины вручили ей сверток с деньгами обратно. Вернувшись домой, пенсионерка вместо купюр в своей сумке обнаружила только газету, и тогда поняла, что стала жертвой аферисток.

По данному факту в отделе МВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и просят всех, располагающих информацией о данном происшествии и личностях подозреваемых сообщить по телефонам 8-951-444-87-07, 8-951-440-73-23 или в дежурную часть по номерам 8 (3513) 55-10-40 или 02/102.

Челябинск, Виктор Елисеев

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