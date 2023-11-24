Южноуральские полицейские накрыли нарколабораторию в соседней республике

На Южном Урале полицейские Челябинской области пресекли подпольную деятельность нарколаборатории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, челябинские силовики задержали двух «варщиков» наркозелья, которые работали по заданию интернет-магазина.

Двое мужчин организовали подпольную нарколабораторию в частном доме в Уфе (Башкортостан). По предварительным данным, в специально оборудованном помещении злоумышленники производили порядка пяти килограммов синтетического наркотика в месяц.

Деятельность криминальных «химиков» пресекли оперативники Главного управления по контролю за боротом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области. Задержанными оказались двое безработных и ранее не судимых мужчин 45 и 26 лет, старший из них не имеет российского гражданства и не зарегистрирован на территории нашей страны. Его подельник прописан в Новосибирске. Оба жили в том же частном доме, где наладили производство наркопорошка.

В ходе обыска жилища полицейские обнаружили свыше полутонны реактивов для изготовления дурман-зелья и порядка 11,5 килограммов готовой продукции. Установлено, что злоумышленники забирали химические реагенты из тайников, координаты которых им присылал куратор в мессенджере. Готовая продукция в дальнейшем также распространялась бесконтактным способом.

Задержанные мужчины заключены под стражу. Теперь они стали фигурантами еще одного уголовного дела, возбужденного по факту производства наркотика. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление иных участников преступного наркобизнеса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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