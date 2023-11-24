Цифровую революцию в промышленности обсудили на конференции в ЮУрГУ

С 21 по 23 ноября в Южно-Уральском государственном университете прошла III Всероссийская научная конференция с международным участием «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2023». Мероприятие объединило учёных из ЮУрГУ, Санкт-Петербургского Политеха, академии наук Азербайджана и крупнейших промышленников региона – представителей Магнитогорского металлургического комбината, завода «Метран», ПАО ЧТПЗ.

Участники конференции обсудили вопросы применения в промышленности искусственного интеллекта и интернета вещей, современное измерительное приборостроение, технологии цифровых двойников, проблемы кибербезопасности, аддитивные технологии (промышленные аналоги 3D-принтеров), работа с «большими данными», оптимальный расход энергоресурсов, модели прогноза надёжности оборудования. Александр Московский, генеральный директор группы компаний РСК, крупнейшего производителя суперкомпьютеров в России, рассказал о новейших моделях супер-ЭВМ, характеристики которых измеряются уже не в «пета», а в «экза» (порядка единицы с 18 нулями): скорость – в экзафлопасах, а объёмы обрабатываемых данных в экзабайтах. Единственный в Челябинске суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ» изготовлен этой компанией. Сейчас РСК создаёт по всей стране сеть суперкомпьютеров, которая позволит объединить вычислительные мощности и сделать их доступными в любой точке России.

Ещё одной звездой конференции стала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, известнейший в России специалист по кибербезопасности. Вместе с помощником, руководителем отдела по развитию продуктов InfoWatch ARMA Алексеем Петуховым она рассказала об основных векторах угроз промышленным процессам, использующим популярные сегодня технологии «интернета вещей». Только за 2022 год количество хакерских атак в мире выросло на 22%. В России за тот год количество утечек информации выросло вдвое, а в 2023 году – ещё в 2.5 раза. Но есть и хорошие новости: меньше становится DDoS атак, злоумышленники понимают, что специалисты кибербезопасности научились их отражать. Защита информации в промышленности должна быть многоуровневой, распределённой, «эшелонированной», иначе это может привести к остановке атомных станций, доменных печей и повлечь фатальные для общества последствия.

Наталья Ивановна известна и как общественный деятель. На конференции рассматривался вопрос о законодательных мерах, которые государство принимает для обеспечения безопасности цифровизации в промышленности, эту же тему она намерена обсудить при встрече с Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«Конференция прошла очень интересно, хотя и напряжённо, все три дня были содержательными, – подвёл итоги мероприятия президент ЮУрГУ Александр Шестаков. – Темы, которые мы рассматривали, оказались очень актуальными, практически к каждому докладу задавалось большое количество вопросов – то есть темы вызывали у слушателей живой интерес. Выступали очень представительные гости. Серьёзные доклады представителей нашего университета свидетельствовали о том, что ЮУрГУ добивается хороших результатов в сфере цифровой индустрии».

Челябинск, Софья Артемьева

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