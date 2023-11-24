Каждый второй южноуралец тратит большую часть зарплаты на еду

41% жителей Челябинской области тратят на еду большую часть зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми распространенными статьями расходов южоуральцев являются еда и потребительские кредиты. К такому выводу пришли специалисты Службы исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, по итогам опроса среди трудоустроенных соискателей из Челябинской области.

Участников исследования попросили назвать две самые большие статьи расходов за месяц. Выяснилось, 41% опрошенных жителей Челябинской области больше всего тратят на покупку еды. Чаще всего так делают тратят представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56% опрошенных из этой сферы назвали еду среди ключевых трат), а реже всего – из сферы «Розничная торговля» (30%).

33% челябинцев назвали наиболее весомой статьей расходов выплаты по потребительским кредитам. На это уходит большая часть денег у работников из строительной отрасли (28%). При этом меньше всего на обслуживание кредитов тратятся сотрудники компаний из сфер безопасности (17%).

30% респондентов из Челябинской области рассказали, что существенная часть зарплаты уходит на аренду жилья и/или ипотеку. Такие расходы в большей степени свойственны медицинским работникам (55%), и в меньшей – занятым в сфере транспорта и логистики, а также безопасности (по 25%).

По итогам опроса в ТОП-5 ежемесячных категорий расходов также попали: коммунальные платежи (29% респондентов отметили этот вид трат как основной) и траты на детей (18%). Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят «Связь, ТВ и интернет» (1%), «Одежда и обувь» (4%) и «Досуг и отдых» (5%).

Исследователи отмечаюттакже, что наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются респонденты из сферы «Наука, образование» (14%), а на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%). О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники сферы «Транспорт, логистика, перевозки» (16%).

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»