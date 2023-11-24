В лесах Южного Урала началась предновогодняя кампания. Жителям пригрозили штрафами

Предновогодняя кампания стартовала в лесах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, ведомство и подчиненные ему структуры усилили контроль за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников.

Лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции организованы рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев.

Кроме того, для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков будут организованы стационарные посты.

«С этой недели лесные инспекторы будут работать и в выходные дни. Как показывает практика, «черные» лесорубы к праздникам начинают готовиться заранее, поэтому в усиленный режим работы мы перешли уже с 20 ноября», – сказал заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Южноуральцам напоминают, что за незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Для граждан размер административных штрафов составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо штрафов нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит 5 тысяч рублей и более, то это влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.

Если при совершении незаконной рубки применялись механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, то размеры административных штрафов увеличиваются, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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