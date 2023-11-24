Хозяину скандального рынка в Кременкуле предъявили обвинение по двум уголовным делам

Владельцу торговой площадки под Челябинском, на которой организовали работу оптового рынка, избрали меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска отпустил под залог задержанного ранее предпринимателя Ривожидина Махмадова – хозяина оптового рынка в Кременкуле, против работы которого выступили жители поселка.

Напомним, оптовая ярмарка появилась здесь после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ.

24 октября на рынок наведались силовики. На объекте прошли обыски и некоторое время он не функционировал. Но, по словам местных жителей, довольно быстро возобновил работу, хотя и полулегально. Это вынудило жителей вновь обратиться к главе СКР.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину пришлось вмешаться в ситуацию – уже во второй раз. На этой неделе глава СКР потребовал объяснений: почему рынок продолжает работать, несмотря на отсутствие разрешения.

В дальнейшем ситуация развивалась молниеносно. 20 ноября на рынок вновь нагрянули силовики, а 21 ноября судебные приставы опечатали все боксы на торговой площадке и предложили работавшим на нем торговцам забрать скоропортящийся товар. Рынок был закрыт в рамках судебного разбирательства о признании его работы незаконной.

В тот же день стало известно о возбуждении еще двух уголовных дел: помимо дела о халатности в отношении чиновников администрации Сосновского района, возбудили дела в отношении предпринимателей – по факту незаконного предпринимательства и оказания услуг ненадлежащего качества (в общежитии фермерского хозяйства обнаружили множество нарушений правил пожарной безопасности).

Именно в рамках расследования двух новых уголовных дел задержали Ривожидина Махмудова – владельца КХФ и земельного участка, на котором и был организован скандальный рынок.

Сегодня в ходе судебного заседания ему предъявили обвинения в незаконном предпринимательстве и оказании услуг ненадлежащего качества. Следователь просил заключить бизнесмена под стражу. Однако судья постановил отпустить предпринимателя под залог в 700 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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