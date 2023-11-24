В Металлургическом районе Челябинска кипяток хлынул на улицу

Из-за аварии на теплосетях два десятка домов Металлургического района Челябинска остались без горячей воды и отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла днем пятницы, 24 ноября, на улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе Челябинска. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам челябинцев, горячая вода хлынула на дорожное полотно. Из-за пара резко ухудшилась видимость. По информации мэрии, из-за аварии без горячего водоснабженияи тепла остались около 20 домов частного сектора на улицах Богдана Хмельницкого и Ушакова.

Прокуратура Металлургического района Челябинска организовала проверку по факту повреждения тепловых сетей.

«Установлено, что МУП ЧКТС начаты ремонтные работы по устранению повреждения», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Прокуратурой района главе Челябинска Наталье Котовой внесено представление об устранении нарушений закона с требованием усилить контроль за деятельностью муниципальных предприятий, обеспечить контроль за своевременным устранением повреждений в целях недопущения затопления дворовых территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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