Мошенники увели у семьи экс-губернатора Челябинской области более 168 млн рублей

Дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анна стала жертвой мошенников – об этом пишет telegram-канал Baza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась в августе текущего года: женщине пришло сообщение, что на ее имя оформлен кредит в ВТБ. Она перезвонила в банк, но там ее заверили, что никакого кредита нет.

Однако на следующий день Дубровской перезвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и еще раз напугал кредитом. Женщина зашла в приложение и действительно увидела уведомление о кредите (позже выяснилось, что это была просто предложение).

«С этого момента Дубровская верила всему, что ей говорят по телефону, – сообщает Baza. – Сначала с девушкой общались якобы сотрудники службы безопасности, потом переключили её на начальство, затем уже на менеджеров Центрального банка, которые для пущей убедительности прислали Анне удостоверение сотрудника ЦБ и некий «алгоритм действий при мошенничестве». По нему она и действовала – в августе – сентябре по инструкциям преступников Дубровская перевела на «безопасный счет» около 30 млн рублей со своих счетов в Сбербанке и «Райффайзенбанке».

Затем мошенники решили взяться за настоящее сокровище – квартиру на Пречистенке. Дубровскую убедили, что недвижимость нужно «фиктивно» продать, чтобы на квартиру наложили обременение. Мошенники посоветовали Анне несколько риелторских фирм, она нашла покупателей и продала жилье за 130 миллионов, после чего перечислила все деньги на тот же «безопасный счет».

Общий ущерб – 168 млн 400 тысяч рублей. Семья Дубровского и правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.

Москва, Игорь Юров

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