25 – 27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

25.11.2023, суббота

09:00 Челябинск – Пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10)

10:00 – 21:00 Челябинск – Фестиваль творчества и креатива «Хобби маркет» (ТГ «Алмаз», Копейское шоссе, 64)

13:00 – 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» ко Дню матери в России (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

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