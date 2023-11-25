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Суббота, 25 ноября 2023, 04:31 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

25 – 27 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

25.11.2023, суббота

  • 09:00 Челябинск – Пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10)

  • 10:00 – 21:00 Челябинск – Фестиваль творчества и креатива «Хобби маркет» (ТГ «Алмаз», Копейское шоссе, 64)

  • 13:00 – 16:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» ко Дню матери в России (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

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