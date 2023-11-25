На М-5 в Челябинской области ввели ограничения движения

Движение между Миассом и Башкирией ограничено из-за погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 25 ноября, с 6:00 введено ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов на участке с 1548 по 1779 километр (от Миасса до границы с Башкирией) автодороги Москва – Челябинск.

В ночь на субботу начался сильный снегопад, в Башкирии в настоящее время идет ледяной дождь, что существенно осложнило дорожную обстановку на этом участке.

Ограничения введены до 14:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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