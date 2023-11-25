Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, экстренно сел в Челябинске

Воздушное судно с двумя сотнями пассажиров на борту экстренно приземлилось в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вынужденная посадка рейса №472, летевшего по маршруту Новосибирск – Сочи, произошла в субботу, 25 ноября, в аэропорту Челябинска в 6:42.

Экстренные действия экипаж предпринял по решению командира воздушного судна авиакомпании «Nord Wind» в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру. Женщине, летевшей на борту самолета, стало плохо. Ее госпитализировали в одну из больниц Челябинска.

Вылет запланирован на 19:00 субботы, 25 ноября.

На рейс зарегистрирован 201 пассажир (из них 4 несовершеннолетних). В настоящее время пассажиры размещаются в гостиницах Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»