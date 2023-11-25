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Суббота, 25 ноября 2023, 10:26 мск

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Челябинец завоевал титул чемпиона мира по тайскому боксу среди профессионалов

Челябинец Хаял Джаниев стал чемпионом мира по муайтай по версии WMC.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, титульный бой Хаяла Джаниева и иранца Моджатаба Таравати стал гвоздем международного турнира по муайтай (тайскому боксу) «Адреналин», состоявшегося в Челябинске в пятницу, 24 ноября.

Южноуральский боксер оказался сильнее и забрал пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного совета муайтай (WMC, наиболее авторитетная международная организация профессионального тайского бокса).

Кроме того, в ходе турнира победителями в своих весовых категориях стали: Константин Шахтарин, Александр Глаголев и Анастасия Колосова, Никита Герасимович, Аик Бегян, Дмитрий Ковтун и Тахмасиб Керимов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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