Ленинский район Челябинска в понедельник на весь день останется без воды

В Ленинском районе Челябинска временно отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с устранением повреждения на водоводе в понедельник, 27 ноября, с 9:00 до 22:00 будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в части Ленинского района.

В социальные объекты будет обеспечен подвоз воды, жителей же просят сделать необходимый запас самостоятельно.

Под отключение попадут 265 жилых домов, 4 школы, 7 детских садов, 2 поликлиники, 1 больница, 2 завода, 48 административных зданий и 481 частный дом. С адресным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации города и на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Отключения».

Телефон информационно-справочной службы 214-00-14 (круглосуточно).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»