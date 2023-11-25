Двое детей погибли в огне в пригороде Челябинска

В Сосновском районе во время пожара погибли два маленьких ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 25 ноября, в поселке Мирный Сосновского района.
Пожар вспыхнул днем в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирной двухэтажки. По предварительной информации, из-за детской шалости загорелся диван.
В момент возгорания в квартире находились двое детей – мальчик трех лет и двухлетняя девочка. Мать оставила их одних, уйдя к соседям.
Когда на место прибыло первое подразделение пожарных, огонь охватил 1 квадратный метр дивана. К тому времени оба ребенка погибли.
Челябинск, Виктор Елисеев
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