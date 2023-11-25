«Металлург» одержал десятую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» обыграл дома «Спартак» из Москвы – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти весь матч команды провели на достаточно высоких скоростях, но забивать явно не торопились.

В итоге счет открыли лишь на 18-й минуте встречи. Спартаковцы неудачно начали атаку в своей зоне. Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков перехватил шайбу в зоне москвичей, отдал пас Александру Петунину, тот бросил по воротам, но голкипер гостей успел среагировать. А вот на добивание Никиты Михайлиса ответить ему уже оказалось нечем – 1:0 в пользу «Магнитки». И при минимальном преимуществе хозяев команды уходят на перерыв.

Второй период остался за москвичами. Впрочем, отметились они лишь одной заброшенной шайбой. На 29-й минуте матча Андрей Локтионов замкнул розыгрыш Джоуи Кина и Семена Ручки – 1:1.

В третьем игровом отрезке клубы также не торопились с голами. Пока на 48-й минуте встречи нападающий «Магнитки» Данила Юров не прошел через всю площадку и, как будто рядом с ним не было никого из спартаковцев, не отправил с неудобной руки шайбу прямиком в ворота гостей – 2:1.

На 52-й минуте встречи москвичи остались в меньшинстве. На исходе большинства магнитогорцы удобно расположились на половине соперника и начали неторопливый розыгрыш. И уже когда на выручку товарищам бежал покинувший штрафной бокс Михал Чайковски, Архип Неколенко хладнокровно расстрелял ворота гостей – 3:1, 10-я подряд победа магнитогорского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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