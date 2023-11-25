«Трактор» потерпел третье подряд поражение

Челябинский «Трактор» в Уфе уступил «Салавату Юлаеву» – 0:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», долгое время команды не могли открыть счет. С двумя нулями на табло закончились сначала первый, а затем и второй периоды встречи.

А в третьем игровом отрезке оборона челябинцев посыпалась. На 48-й минуте встречи гости были в большинстве, но ошиблись на синей линии, шайбу подхватил Данила Башкиров, убежал к воротам Зака Фукале и уже из-за ворот отправил ее в створ. Голкипер «Трактора» почти остановил игровой снаряд, но от конька вратаря шайба все-таки заползла за линию, в чем судьи убедились после нескольких просмотров видеозаписи – 1:0 в пользу хозяев.

Уже через две минуты Александр Хмелевски удвоил преимущество «Салавата». А еще через четыре минуты он же помог Джошу Ливо увеличить отрыв уфимцев до трех шайб.

Наконец, на 59-й минуте матча Владислав Ефремов снял последние вопросы, выкатившись один на один с Заком Фукале и отправив в ворота «Трактора» четвертую безответную шайбу.

Итог – 0:4, третье подряд поражение «черно-белых».

Челябинск, Виктор Елисеев

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