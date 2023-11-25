Глава минздрава Челябинской области подала в отставку

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева уходит с поста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время кресло министра здравоохранения Челябинской области окажется вакантным. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на собственные источники

Глава регионального минздрава Агата Ткачева написала заявление об уходе по собственному желанию. По информации 74.RU, в настоящее время министр находится в отпуске. Однако на свой нынешний пост уже не вернется. В правительстве региона и самом министерстве эту информацию официально пока не комментируют.

Напомним, ведомство Агата Ткачева возглавила в мае 2022 года, когда ее назначили исполняющей обязанности министра после отставки прежнего руководителя Юрия Семенова. До этого она возглавляла ТФОМС Челябинской области (с 2019 года).

В июле 2022 года она была официально назначена министром здравоохранения Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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