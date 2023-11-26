В Южноуральске 12-летняя школьница напала с ножом на одноклассницу

Ученица южноуральской школы пыталась убить одноклассницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 25 ноября. Об этом рассказал мэр Южноуральска Ярослав Куленко.

«Ученица 6 класса школы №6 совершила покушение на убийство своей одноклассницы в городском парке, заставляя съесть таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа жертвы нанесла ей два ножевых ранения в область лица и шеи. Девочку остановили проходящие мимо горожане», – уточнил чиновник.

В настоящее время состояние пострадавшей стабильное, порезы неглубокие, она находится в областной больнице. Нападавшая помещена в областную психиатрическую больницу в Челябинске.

Представители властей, силовых структур и психологи работают сейчас с родителями обеих девочек, пытаясь выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

В мэрии заверили, что готовы оказать всю необходимую помощь семье пострадавшей школьницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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