В Челябинске на территории завода прогремел взрыв

Взрыв и пожар произошли на территории ЧТЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером воскресенья, 26 ноября.

По словам очевидцев, на территории Челябинского тракторного завода прогремел взрыв и начался пожар. После этого в окрестных домах отключились электричество и водоснабжение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло на территории электроподстанции, расположенной в границах предприятия. «Происходит горение масляного трансформатора на площадь 40 квадратных метров», – уточнили в экстренном ведомстве.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте работают 6 автоцистерн: 4 – от МЧС, 2 – от предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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