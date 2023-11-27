В Ашинском районе парень с девушкой провалились в восьмиметровую пещеру

Спасатели достали из южноуральской пещеры двух туристов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные в Ашинском районе.
Трое молодых людей решили обследовать пещеру Сухая Атя. Внутри нее молодой человек и девушка провалились на глубину 8 метров. Второй молодой человек смог вызвать экстренные службы.
К месту вызова прибыли сотрудники МЧС, специалисты поисково-спасательной службы области, медики, полиция и волонтеры.
Сложная спасательная операция закончилась успешно: парня и девушку достали из пещеры и передали медицинским работникам для осмотра.
Челябинск, Виктор Елисеев
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