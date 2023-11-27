Четверо рыбаков погибли в Челябинской области за неделю

Тонкий лед унес ха неделю жизни четырех южноуральских рыбаков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, за минувшую неделю спасателями ведомства выполнено 6 поисково-спасательных работ на водоемах Южного Урала, в ходе которых из-подо льда извлечены тела 4 погибших рыбаков.

Только за выходные дни к числу жертв тонкого льда добавились два человека.

25 ноября спасатели Кыштымского отряда выехали по сообщению о ЧП в Верхнеуральский городской округ.

На озере Иткуль во время подледной рыбалки отошел в сторону и долгое время не возвращался к товарищам 50-летний житель Уфалея. Когда друзья пошли его искать, то увидели свежий пролом. Попытка подойти ближе и попытаться хоть что-то предпринять самостоятельно едва не стоила жизни еще одному мужчине.

К счастью, рыбаки смогли выбраться и отойти от участка трещавшего под ногами льда, выйти на берег и сообщить о ЧП в полицию и спасателям.

Работы по поиску и извлечению погибшего велись уже в темноте. На лодке, по ломающемуся льду. В 1,5 километрах от берега спасатели обнаружили место трагедии. Из полыньи при помощи багров извлекли тело мужчины, транспортировали его к берегу и передали сотрудникам полиции.

Поиск погибшего в этот же день мужчины на Аргазинском водохранилище длился почти 12 часов и завершился только после того, как к поиску подключились спасатели-водолазы.

По сообщению о пропавшем во время рыбалки 52-летнем мужчине спасатели Мобильного отряда областной ПСС вели поисковые работы на озере Аргази со стороны поселка Новоандреевка. Предполагаемое место ЧП и следы свежей майны обнаружили в 500 метрах от берега. Среди обломков льда виднелись личные вещи и рыболовные снасти, но тело пропавшего обнаружить не удалось.

В ходе водолазных погружений и поиска на грунте, в 500 метрах от берега, на глубине около 5 метров тело было обнаружено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции.

Как рассказали участники поисковых работ, толщина льда в месте проведения работ составляла не более 3-4 сантиметров. Из-за обламывающейся кромки завершить подъем погибшего удалось с 5 попытки. При всем этом, работа спасателей-водолазов, обстоятельства произошедшего, тело погибшего ничуть не смутили других рыбаков, продолжавших сидеть у лунок и наблюдать за происходящим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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