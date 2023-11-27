Дело о гибели велокурьера на северо-западе Челябинска направили в суд

22-летняя челябинка предстанет перед судом за смертельный наезд на велосипедиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовном делу в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой гибель человека.

Напомним, трагедия произошла 10 июля текущего года. По версии следствия, около 22:00 на пересечении Университетской набережной и улицы 40 лет Победы автомобиль KIA RIO, управляемый девушкой, на скорости больше 100 километров в час сбил курьера службы доставки, пересекавшего проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал светофора. Парень скончался на месте.

По словам очевидцев, после аварии автоледи даже не подошла к велосипедисту, а начала сдирать со стекол своего авто тонировку, вероятно, не соответствовавшую требованиям.

В ходе следствия родителями погибшего заявлен гражданский иск на сумму 1,1 миллиона рублей, на имущество обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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