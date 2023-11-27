Восемь южноуральцев завоевал медали первенства мира по кекусинкай карате

Челябинские каратисты помогли сборной России завоевать первое место в первенстве мира в Алма-Ате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первенство мира по кекусинкай карате завершился в Алма-Ате (Казахстан) в минувшие выходные.

Выступление оказалось успешным для южноуральских спортсменой. Четверо из них завоевали золотые медали, еще четверо – медали меньшего достоинства. Об этом представители спортивной федерации «Белый тигр» сообщили в социальных сетях.

Победителями состязаний стали Арина Корнеева (16-17 лет, 60 кг), Салават Такиуллин (14-15 лет, 52,5 кг), Сергей Зыков (14-15 лет, 40 кг) и Елизавета Девятова (+18 лет, 65 кг). Серебряную медаль завоевал Роман Архипов (12-13 лет, 50 кг). Бронза досталась Максиму Юшину (12-13 лет, 47,5 кг), Тимофею Звягину (12-13 лет, 50 кг) и Илье Егунову (14-15 лет, 50 кг).

Успешное выступление южноуральцев помогло сборной России занять первое место в командном зачете первенства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube