В пригороде Челябинска родственник набросился на школьницу и ее подругу с ножом

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух несовершеннолетних.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 ноября, в деревне Голубинка Сосновского района.
В ходе предварительного следствия установлено, что вечером пьяный родственник, у которого не складывались отношения с племянницей, решил убить школьницу и ее подругу. Южноуралец схватил нож и ударил девушек одну за другой в грудь.
Сейчас обе школьницы находятся в больнице, за их жизнь борются врачи.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Известно, что ему 43 года, ранее он был неоднократно судим.
Челябинск, Виктор Елисеев
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