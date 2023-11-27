Челябинцы чаще других россиян отказываются от здорового образа жизни

Больше половины жителей Челябинска так и не смогли начать здоровый образ жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44% россиян пытались сделать полезные привычки частью своей повседневной жизни, но не смогли сделать их постоянными. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы» по итогам исследования среди 10 тысяч работающих жителей страны.

15% опрошенных все еще собираются с силами, чтобы начать, а 9% не желают ничего менять. При этом почти треть (32%) участников опроса уже ведут здоровый образ жизни.

Тех, кто так и не смог начать здоровый образ жизни, больше в Челябинске (55%), Красноярске (54%), Волгограде и Ростове-на-Дону (по 52%), а также Уфе (51%).

Интересно, что половина респондентов (49%) рассказали, что у них есть полезные привычки, но их не так много. 19% заявили о том, что их нет в принципе или же вредных привычек больше. Максимально здоровый образ жизни ведут в большей степени женщины (37% против 28% мужчин).

Самой распространенной вредной привычкой работающих россиян стало слишком частое использование смартфона (об этом заявили 58%) участников опроса. Это почти в полтора раза больше, чем курение (40%). Использование Интернета сразу после пробуждения считают вредной привычкой 36%, употребление алкоголя – 33%, злоупотребление кофе – 31%.

Самыми распространенными среди полезных наклонностей стали потребление достаточного количества воды (54%) и проведение времени на свежем воздухе (52%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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