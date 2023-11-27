«Трактор» победой начал домашнюю серию

Челябинский «Трактор» уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «черно-белые» прервали серию из трех поражений, взяв верх над клубом, бывшим одним из лидеров КХЛ в прошлом сезоне и занимающим в настоящее время четвертое место в таблице Западной конференции.

После достаточно обидного поражения в Уфе, когда челябинцы умудрились пропустить четыре безответные шайбы за остававшиеся 12 минут третьего периода, в сегодняшней встрече хозяева решили сразу взять быка за рога. И не прогадали.

Уже на 3-ей минуте периода «торпедовцы» потеряли шайбу в атаке, Михаил Котляревский пробросил вперед, и подоспевший к игровому снаряду Александр Шаров выбежал один на один с голкипером хозяев, отправив шайбу под перекладину – 1:0.

Упорная борьба продолжалась весь игровой отрезок, но ни одна из команд не добилась дополнительных результатов. Безголевым оказался и второй период.

Зато начало третьего периода вновь осталось за «Трактором». На 41-й минуте Антон Бурдасов поборолся у правого борта, скинул шайбу Виталию Кравцову, а тот из-за ворот бросил на пятак. Здесь шайба попала в клюшку нападающего гостей и залетела в ворота – 2:0 в пользу «Трактора».

В конце матча у «черно-белых» был шанс увеличить разрыв после того, как на 57-й минуте «Торпедо» сменило вратаря на шестого полевого игрока. Но забить челябинцам не удалось. В отличие от гостей, которые, благодаря удару Атанасова на 60-й минуте матча, буквально из-под носа увели у Зака Фукале вполне заслуженный им «сухарь».

Итог – 2:1 в пользу челябинского клуба, который побеждает после трех поражений подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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