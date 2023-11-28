28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

28.11.2023, вторник
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Цифровая экономика» с участием министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Совместный круглый стол Общественной палаты Челябинской области и государственной жилищной инспекции региона, посвященный вопросам ЖКХ (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75, 5-й эт.)
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14:00 Челябинск – Праздничная программа «День матери» в клубе «Радуга» для горожан старшего возраста (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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17:00 Челябинск – Формулируем и внедряем финансовые навыки в клубе «Богини» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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19:00 Челябинск – Вечер бриджа (Дом общественного собрания – особняк Покровского, ул. Труда, 98)
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