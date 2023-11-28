На Южном Урале прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения из-за ветра и осадков

Погода может преподнести неприятные сюрпризы южноуральцам на наступившей неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на текущей неделе возможны ограничения транспортного сообщения и нарушение электроснабжения в ряде регионов России. Об этом заявил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило.

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения осадков местами до 25 миллиметров, – говорится в прогнозе. – Сбои возможны в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области. На европейской части страны – в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Северная Осетия (Алания) и Крым, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях».

Напомним, по данным Гидрометцентра, на этой неделе на территории Южного Урала ожидаются ледяные дожди, мокрый снег и гололед. Сегодня, 28 ноября, прогнозируются похолодание и туманы, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на загородные трассы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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