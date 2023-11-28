Челябинские таможенники поймали контрабандистов, пытавших вывезти древесины на 10 миллионов рублей

На российско-казахстанской границе в Челябинской области остановили крупную партию лесоматериалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, банду контрабандистов задержали при попытке вывезти древесину через пункт пропуска «Бугристое».

В общей сложности нарушители пытались вывезти в зарубежные страны 1 тысячу кубических метров лесоматериалов на сумму 10 миллионов рублей. Однако благодаря совместным действиям сотрудников Челябинской таможни, УФСБ России по Челябинской области и Пограничного управлением ФСБ сделать это им не удалось.

«По установленным фактам незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, совершенного группой лиц по предварительному сговору возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», – рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех причастных к контрабанде лесоматериалов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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