Три рейса из Челябинска в Санкт-Петербург задержали из-за погодных условий

В аэропорту Челябинска на несколько часов задержали вылет авиарейсов в Санкт-Петербург.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, задержка произошла в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями аэропорта Санкт-Петербурга (Пулково).
Рейс авиакомпании «Победа» по расписанию должен был вылететь в 5:40. По данным онлайн-табло, в настоящее время посадка на него завершена, планируемое время вылета 12:00.
Самолет авиакомпании «Россия» вылетел с опозданием более четырех часов – в 10:24 вместо 6:15.
Борт авиакомпании «Smartavia» вместо 7:40 покинул челябинский аэропорт в 11:00.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»