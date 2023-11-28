Три рейса из Челябинска в Санкт-Петербург задержали из-за погодных условий

В аэропорту Челябинска на несколько часов задержали вылет авиарейсов в Санкт-Петербург.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, задержка произошла в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями аэропорта Санкт-Петербурга (Пулково).

Рейс авиакомпании «Победа» по расписанию должен был вылететь в 5:40. По данным онлайн-табло, в настоящее время посадка на него завершена, планируемое время вылета 12:00.

Самолет авиакомпании «Россия» вылетел с опозданием более четырех часов – в 10:24 вместо 6:15.

Борт авиакомпании «Smartavia» вместо 7:40 покинул челябинский аэропорт в 11:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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