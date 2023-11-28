Один из бизнесменов, тянувших из челябинских пенсионеров сотни тысяч через медцентры, пытался выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 30-летний бизнесмен и его защита оспорили постановление Центрального районного суда Челябинска от 10 ноября об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря.

По версии следствия, южноуралец вместе со своими подельниками организовал на территории Челябинска две медицинских центра (всего по делу проходят четыре учредителя). Сотрудники контор обзванивали южноуральцев и приглашали пройти диагностику состояния здоровья якобы по федеральной программе. Пришедших пенсионеров ошарашивали результатами обследования, выявившего, по словам псевдомедиков, у них серьезные заболевания, и предлагали пройти у них лечение на платной основе.

В итоге обманутые челябинцы, не имея достаточных средств для оплаты бесполезных, но дорогостоящих процедур, оформляли кредиты для прохождения лечения.

Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты бизнесмена обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, настаивая на избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника, постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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