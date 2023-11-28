Кибермошенники на Южном Урале начали использовать новую схему

Полицейские Копейска зафиксировали новый вид мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что в социальной сети наткнулась на сообщество, в котором каждый день неизвестные люди выкладывали посты о выигрышах больших сумм.

Копейчанка связалась с организатором розыгрышей и решила поучаствовать в них. Ей объяснили, что чем больше сумма перечисленных средств, тем больше будет выигрыш. В ходе розыгрыша женщина успела перевести более 370 тысяч рублей, после чего ее просто удалили из чата в сообществе. Только после этого копейчанка поняла, что попалась на уловку со стороны мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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