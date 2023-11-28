На Южный Урал обрушатся сильные снегопады и дожди

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 29 ноября на территории Южного Урала ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, гололед.

"️Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности», – заявили в экстренном ведомстве.

Обеспокоенность спасателей разделяют и дорожные организации. Так, в Упрдор «Южный Урал» рекомендовали водителям воздержаться от поездок за город.

Челябинск, Виктор Елисеев

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