Пригород Челябинска девятый день изнывает без воды

В Коркино почти полторы недели не могут восстановить нормальное водоснабжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Коркинском муниципальном округе с 19 ноября проходят аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения. Значительная часть жителей остается без воды, и регулярно публикуемые графики подвоза воды их уже не устраивают.

Социальные сети заполонили возмущенные сообщения коркинцев, заявляющих, что устали обходиться без воды. Обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру появилось в паблике «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, в самом Коркино наладить нормальное водоснабжение не могут уже неделю. Однако в поселках округа проблемы появились раньше.

«19 ноября поступило сообщение об утечке из-под земли на станции Дубровка по улице Новой. 20 ноября утечка была устранена, однако на линию единой дежурно-диспетчерской службы звонки продолжили поступать», – рассказали в окружной администрации.

А 22 ноября аварийная бригада приступила к ремонтным работам водовода в районе дома №80 по улице Железнодорожной. «Ситуация осложнена тем, что труба находится в гильзе под железнодорожными путями. Начавшиеся работы проводились с отключением подачи воды жителям многоквартирных домов и частного сектора района пищевого техникума. На протяжении этого периода для населения организован подвоз питьевой воды», – заявляют чиновники.

Устранение аварии продолжается до сих пор, и сегодня, 28 ноября также был организован подвоз воды жителям.

В связи с участившимися случаями аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, жителям Коркино и Розы рекомендуют использовать кипяченую воду.

Однако затянувшиеся ремонтные работы вызывают явное раздражение коркинцев. «С каждым годом все хуже и хуже. Я в тихом ужасе. Заранее ничего не делается, вопросы не поднимаются. И делается все из-под палки, после жалоб и т.д. Вот бы нашей администрации зарплату не давали, пока не решат вопросы граждан. Может, тогда и толк был. А то – что работают, что не работают – зарплата в нужную дату приходит всегда вовремя», – возмущаются жители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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