Авиакомпания «Победа» выплатит сотни тысяч рублей инвалиду, которого не пустили в самолет

Авиакомпании «Победа» придется выплатить сотни тысяч рублей челябинцу, которого не пустили в самолет из-за инвалидной коляски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в марте текущего года. Инвалид-колясочник купил билет на рейс «Москва – Челябинск», однако представители авиакомпании не пустили его на борт, заявив, что его «не соответствует требованиям», так как оборудована слишком мощным аккумулятором.

В итоге мужчина провел 12 часов в аэропорту Шереметьево в ожидании следующего рейса (той же компании, но на этот раз вопросов к нему не возникло), и, вернувшись домой, написал заявление в прокуратуру.

11 августа Курчатовский районный суд Челябинска частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ООО «Авиакомпания «Победа» в пользу инвалида 75 тысяч рублей: компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штраф в размере 25 тысяч.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, изменил первоначальный вердикт и обязал ООО «Авиакомпания «Победа» выплатить 300 тысяч рублей челябинцу в качестве компенсации морального вреда и еще 150 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Павел Зварзин

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