На Урале чиновники украли елку, чтобы установить на городской площади

В Миньяре (Челябинская область) чиновники городской администрации забрали чужую елку и похвастались этим в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», красивое пушистое дерево росло на частной территории, огороженной забором. Но представители местной власти спилили елку, даже не сообщив хозяевам, и установили на главной городской площади. И, совершенно не стесняясь своего поступка, выложили в соцсетях видео со странным и безграмотным комментарием: «Елки идут в города , детей не бросим ни когда, всегда Миньяр отличался , художниками по льду, ну сейчас самая красивая елка едет в Миньяр, Новый Год не за горами, а Елка еща та (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. РИА «Новый День»)".

«Эту елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс, – цитирует владелицу участка Елену Шалдину «Комсомольская правда». – Вот росла она на нашем участке 41 год, а теперь украшает нашу площадь. Конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была».

По словам женщины никто из городской администрации не связывался ни прежде чем елку срубили, ни после. Горожанка подчеркивает: дерево росло вдали от линии электропередач, не на дороге и за забором. То есть оно никому не мешало и находилось на частной территории.

Но женщина уже заранее знает, что чиновники скажут в свое оправдание:

«Они мне скажут, что общество «Коллективные сады №6» не существует, а документов на землю нет. Этот участок достался нам после родителей, а они умерли 19 лет назад, когда нам было 28 лет. Мы многие годы пользовались участком, а потом, когда другие начали разворовывать посадки и дома рушить, не стали там сажать. Никому не хотели его отдавать – жизнь долгая и интересная, земля нужна всегда».

В администрации Миньяра ситуацию не комментируют. А горожане возмущаются:

Миньяр, Павел Зварзин

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