Жители многоэтажного поселка под Челябинском остались без тепла из-за возведения нового микрорайона

Новые дома в поселке Западный решили подключить к сетям действующего микрорайона, оставив его замерзать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с очередными проблемами столкнулись обитатели микрорайона «Просторы», расположенного в поселке Западный Сосновского района. Об этом они рассказали в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«Проблемы только усугубляются с каждым днем. Сейчас около микрорайона «Просторы» строится новый микрорайон – «Притяжение», 11-этажки возводятся, – говорит жительница микрорайона. – У нас благодаря этой застройке начались перебои с отоплением, с электроэнергией, с водой».

Все дело в том, что новые дома застройщик решил подключить к котельной микрорайона «Просторы» и его же электросетям. При том, что линия электропередач и так была резервной, а потому и прежние-то 12 многоэтажек едва могла обеспечить.

С котельной получилось и вовсе возмутительно. «10 домов врезались в нашу котельную, в итоге наши 12 домов остались без отопления, – утверждают жители. – При этом наша управляющая компания говорит, что отопление мы получаем в полном объеме и платить за коммунальные услуги будем полностью. Они у нас забирают, а платим за все мы».

Южноуральцы уже несколько месяцев пытаются встретиться с руководителем компании-застройщика, но пока безуспешно. Между тем, к нему скопилось множество вопросов. Так, долгое время жители надеялись, что продолжение застройки поселка решит проблемы с уличным освещением, благоустройством.

Но начало строительства принесло лишь дополнительные сложности. «Где будет парковаться строительная техника? У нас сейчас во дворах паркуются катки, КАМАЗы. У нас там дети гуляют», – говорят сосновцы.

А в скором времени неподалеку от «Просторов» планируют построить парк развлечений и горнолыжную трассы. «Их посетители, видимо, тоже у нас во дворах парковаться будут...» – предполагают местные жители.

Мало того, несмотря на явное перенапряжение коммунальных сетей уже сейчас, в планах застройщика строительство еще одного микрорайона. Что их ждет в будущем, сосновцы боятся даже предположить. И рады бы узнать о планах строительной компании. Но не представляют, как это сделать. Ведь несколько месяцев назад они уже дошли до приемной президента РФ с просьбой помочь им. В ходе встречи с представителем президента застройщику предложили известить жителей о дальнейших планах, связавшись с управляющей компанией или каким-то иным способом. Однако и это поручение выполнено не было.

Добавим, что масштабная стройка ведется на западном берегу Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника Челябинской агломерации с населением более 1 млн человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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