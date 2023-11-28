«Металлург» вырвал победу в Нефтеюганске

Магнитогорский «Металлург» в гостях после серии буллитов обыграл «Нефтехимик» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде встречи ни одна из команд не сумела открыть счет.

Зато исход второго игрового отрезка ошеломил болельщиков «Металлурга». Первые восемь минут периода продолжалось безголевое противостояние, пока в начале 29-й минуты матча нижнекамец Булат Шафигуллин не перехватил шайбу на синей линии и не убежал в одиночку к воротам магнитогорцев, где голкипер гостей не смог ему противостоять – 1:0.

Не прошло и двух минут, как Александр Дергачев удвоил преимущество «Нефтехимика». А еще через две минуты Евгений Митякин сделал счет 3:0.

Лишь на последней минуте второго периода капитан магнитогорцев Егор Яковлев несколько разрядил обстановку, размочив счет – 1:3.

В третьем игровом отрезке игрокам «Металлурга» пришлось поднапрячься, чтобы исправить ситуацию. И на 46-й минуте Данила Юров сократил отставание «Магнитки» до минимума. А на 51-й минуте Роман Канцеров сравнял счет – 3:3. После такого напряжения клубы решили не рисковать и относительно спокойно довели игру до овертайма. Впрочем, у гостей был шанс выйти вперед, но судьи решили, что шайба не пересекла линию ворот нефтеюганцев и не засчитали гол.

Не выявило сильнейших и дополнительное время. Лишь в серии буллитов удача оказалась на стороне «Металлурга».

Итог – 4:3, одиннадцатая подряд победа магнитогорцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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