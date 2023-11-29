29 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

29.11.2023, среда
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10:00 – 18:00 Челябинск – Библиоакция «Счастливы вместе» ко Дню домашних животных (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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11:00 Челябинск – Презентация для журналистов обновленного отделения реабилитации ОКБ №3 (пр. Победы, 287)
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11:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения премии главы региона в сфере государственной национальной политики (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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11:30 Челябинск – Итоговое мероприятие регионального отделения Движения Первых «Сказке быть!» (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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12:00 Челябинск – Открытие V Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Встреча с челябинским писателем-фантастом Павлом Корневым (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 Челябинск – Совместный круглый стол Общественной палаты Челябинской области и государственной жилищной инспекции региона, посвященный вопросам ЖКХ (ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75, 5-й эт.)
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14:00 – 16:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Игровая программа «День рождения буквы Ё» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «День рождения буквы Ё» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Бесплатная искусствоведческая лекция «Незрячие художники» (Исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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15:00 Челябинск – Встреча «В пространствах собственной души. Глеб Горбовский» в клубе «Поэтическая среда» (Центр историко-культурного наследия Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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15:00 Челябинск – Встреча «Листая страницы уходящего года» в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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15:00 Челябинск – Концерт-воспоминание «На тебе сошелся клином белый свет» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Вечер романсов А. Вертинского «Дорогой длинною» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Литературный салон «В песне жизнь моя» к 95-летию Николая Добронравова (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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18:00 Челябинск – Информационно-развлекательная программа «День рождения буквы Ё» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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19:00 Челябинск – Концерт-визитку студии мюзикла «В такт» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3, малахитовый зал)
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19:00 Челябинск – Бесплатный мастер-класс по историческим танцам (Дом общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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