На Южный Урал обрушился ледяной дождь. Междугородные рейсы отложены

Стихия обрушилась на Челябинскую область.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, по данным диспетчерской службы регионального миндортранса, ледяной дождь начался сегодня ранним утром.

В настоящее время он продолжается в Аргаяшском, Чебаркульском, Верхнеуральском, Нагайбакском районах, а также в Миассе, Карабаше, Челябинске, Магнитогорске и Копейске.

В связи с возникшим гололедом на более позднее время были перенесены ранние автобусные рейсы в Магнитогорск, Троицк, Миасс, Златоуст.

По прогнозам Гидрометцентра, в регионе ожидаются отрицательные дневные температуры до -4 градусов, на дорогах сильные гололедные явления.

На 9:00 на региональных дорогах работали 120 единиц техники, производится обработка противогололедными материалами.

Аэропорты Челябинска и Магнитогорска работают в штатном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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