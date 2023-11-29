Власти Южного Урала назвали дату прямой линии губернатора. Вопросы уже можно задавать

Прямая линия губернатора Челябинской области пройдет на следующей неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, во вторник, 5 декабря, в 12:00, глава региона Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев.

Сегодня, 29 ноября, стартовал прием вопросов для прямой линии. Свое обращение можно оставить несколькими способами. Например, зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл. Также на сайте спроситекслера.рф можно нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона.

Кроме того, вопросы принимаются по телефону горячей линии – 8-800-500-74-50.

Оставить обращение губернатору можно будет с 29 ноября по 5 декабря. По окончании Прямой линии сбор вопросов будет завершен.

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером будет транслироваться:

на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 1» и 31-й канал;

на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск»;

в интернете на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru;

в группах медиахолдинга «ГранадаПресс»;

в социальных сетях правительства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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