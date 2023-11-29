На автодороге под Челябинском меняют скоростной режим

На аварийном участке у озера Синеглазово снизят максимальную разрешенную скорость.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Южный Урал», изменения в Проект организации дорожного движения автомобильной дороги А-310 «Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан» предполагают новый скоростной режим на четырех километрах трассы в районе озера Синеглазово.

4 декабря 2023 года на участке с 16 по 20 километр магистрали с обеих сторон дороги будут установлены дорожные знаки 5.23.2 «Начало населенного пункта» и 5.24.2 «Конец населенного пункта». Участок оборудован средствами фотовидеофиксации, которые будут перенастроены на новый порядок движения: со скоростным режимом не более 60 километров в час.

«Участок км 16 – км 21 характеризуется высокой интенсивностью движения, – отмечают представители управления. – В летний период количество автомобилей на нем достигает 38 тысяч в сутки, в зимний – 30 тысяч».

При этом только с начала 2021 года по ноябрь 2023-го на этом участке произошло 55 ДТП с 25-тью пострадавшими.

Челябинск, Виктор Елисеев

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