Цифровой «полигон» Магнитки получил национальную премию

ММК награжден Национальной премией «Приоритет-2023» за цифровой проект.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал лауреатом IX Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет-2023» за разработку и внедрение информационной системы предиктивной аналитики качества продукции. Церемония награждения прошла 28 ноября в здании Общественной палаты России в Москве.

Поданное на конкурс цифровое решение, разработанное ММК-Информсервис совместно с ИТЦ «Аусферр», задействует технологии машинного обучения и позволяет смоделировать любую техническую идею без затрат на выплавку и прокатку продукции. В основе информационной системы – мощная виртуальная платформа, которая содержит базу параметров более чем за 10 лет.

«ММК – в числе лидеров по цифровой зрелости в российском промышленном секторе. Присуждение премии «Приоритет» в очередной раз это подтверждает. Информационная система предиктивной аналитики, работающая с применением машинного обучения и искусственного интеллекта, – это фактически цифровой полигон для моделирования, где можно без особых затрат апробировать различные технические решения, вносить корректировки и тем самым максимизировать качество продукции», – говорит Вадим Феоктистов, директор ММК-Информсервис.

Промышленное использование предиктивной аналитики помогает не только осваивать новую продукцию, но и улучшать потребительские качества текущего сортамента стали. В 2023 году данное цифровое решение было внедрено в ключевом производственном подразделении ММК – листопрокатном цехе №11, ориентированном на выпуск высококачественного холоднокатаного оцинкованного проката. Как результат, до минимума снизились внезапные поломки оборудования, сократились внеплановые простои. Оценочный экономический эффект от внедрения системы составит около 25 миллионов рублей в год. В планах – дальнейшее расширение применения системы на предприятиях Группы ММК.

Премия «Приоритет» учреждена в 2015 году. Она вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ. Магнитка регулярно становилась лауреатом премии: в разные годы экспертное жюри отмечало ввод в работу новой аглофабрики № 5, освоение уникального полимерного проката с декоративным рисунком SteelArt, разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Челябинск, Виктор Елисеев

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