Поликлинику в центре Челябинска эвакуировали по тревоге

Железнодорожную поликлинику, расположенную в квартале от мэрии Челябинска, эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посетителям и персоналу поликлиники больницы РЖД, расположенной на улице Цвиллинга, объявили о необходимости покинуть здание в первой половине среды, 29 ноября. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

В помещение прибыли представители экстренных служб. Как выяснилось, администрации медицинского учреждения сообщили о том, что один из его корпусов заминирован. В ходе проверки опасных устройств обнаружено не было.

В настоящее время поликлиника работает в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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