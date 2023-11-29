Южный Урал претендует на участие в эксперименте по внедрению цифровых разрешений на охоту

Челябинская область может стать одним из четырех регионов России, где будут действовать цифровые разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, вопрос включения региона в экспериментальный правовой режим рассматривался на втором федеральном форуме «Цифровой алмаз», который проходил на днях в Якутске.

Кроме Челябинской, в эксперименте планируют принять участие Новосибирская область, Республика Саха (Якутия) и Кемеровская область. Реализация проекта позволит полностью исключить посещение охотниками государственного органа при получении услуги по выдаче разрешений (на добычу охотничьих ресурсов), в том числе при предоставлении охотниками информации о добытых ими охотничьих ресурсах.

Челябинскую область на форуме представлял начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания минэкологии региона Андрей Питовин, который также принял участие в рабочей встрече с сотрудниками департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

«Обмен опытом всегда очень важен. Тем более, когда речь идет о внедрении каких-либо новых программ и технологий. Цифровой мир уже давно прочно вошел в нашу жизнь и продолжает совершенствоваться во всех сферах. Уверен, что новая услуга поможет нам значительно сэкономить время и сделать получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов более удобным для граждан», – пояснил Андрей Питовин.

Напомним, изменения в региональный закон об охоте, позволяющий выдавать цифровые разрешения, Законодательное собрание Челябинской области приняло летом текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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